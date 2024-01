Onbekenden beschadigen auto’s in Woudrichem: daders worden opgeroepen zich te melden

wo 3 jan 2024, 12:28

112 728 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

WOUDRICHEM • Elmy van Maastricht uit Sleeuwijk heeft dinsdag haar auto op de parkeerplaats bij Kinderdagverblijf Buitengewoon in Woudrichem beschadigd aangetroffen. Ze roept getuigen op om zich te melden en hoopt dat de verantwoordelijken zichzelf aangeven.

Onbekenden hebben een vuurtje gestookt bij de auto of vuurwerk op een autoband geplaatst, wat resulteerde in brandschade aan het voertuig en het wiel. ‘De vlammen kwamen onder de auto vandaan’, schrijft Van Maastricht in een bericht op Facebook.

Voorbijganger dooft vuur

Een voorbijganger die zijn hond uitliet, slaagde erin het vuur te doven. ‘Nu zoeken we naar de daders. We hebben de brandweer al om camerabeelden gevraagd. Als de daders zich niet melden, zullen we de beelden aan de politie overhandigen.’

Bedanken

Naast de oproep aan mogelijke getuigen, doet Van Maastricht ook een beroep op mensen met eventuele extra camerabeelden. Bovendien hoopt ze de behulpzame man die de brand bluste te vinden: ‘Wij willen hem hartelijk bedanken. Anders had er geen auto meer gestaan.’

Ander incident

Nog een auto, geparkeerd aan de Kastanjelaan in Woudrichem, raakte dinsdag beschadigd door brand. Een aanmaakblokje werd op een van de wielen geplaatst en aangestoken. Dankzij een oplettende voorbijganger die omwonenden waarschuwde, is het alleen bij brandschade gebleven.