Zoektocht op de Merwede bij Gorinchem naar vermiste Yoran (16) uit Sleeuwijk

wo 27 dec. 2023, 13:42

REGIO • De zoektocht naar de sinds zondag vermiste Yoran (16) uit Sleeuwijk is nog in volle gang. De politie meldt geen idee te hebben waar de vermiste tiener is.

Woensdag wordt door het Landelijk Team Onderwaterzoekingen (LTOZ) van de politie in de rivier de Merwede gezocht. Een politieboot met sonar doorzoekt het water rond de Merwedebrug.

Op de Merwedebrug werd in de nacht van de vermissing een fiets aangetroffen. Hulpdiensten gingen daarop met boten en een politiehelikopter op zoek in het water van de rivier. Een politiewoordvoerder bevestigt dat de aantroffen fiets inderdaad van Yoran is.

De 16-jarige Yoran Krol uit Sleeuwijk is zaterdag op zondagnacht rond 00.30 uur voor het laatst gezien bij jongerencentrum ‘De Pomp’, aan de Sportlaan 3A in Almkerk. Yoran is te herkennen aan zijn opvallende donkerblauwe bomberjack. De jas heeft crèmekleurige mouwen. Ook droeg hij een spijkerbroek.

Tips kunnen bij de politie worden gemeld via 0800-6070 of via het tipformulier op de website van de politie.