Juwelier ‘t Oude Schooltje in Sleeuwijk slachtoffer van brutale inbraak

ma 11 dec. 2023, 10:34

SLEEUWIJK • Juwelier ‘t Oude Schooltje in Sleeuwijk is in de nacht van zondag op maandag opnieuw slachtoffer geworden van een inbraak.

Via Facebook laten de eigenaren weten: ‘Helaas hebben al onze ingrepen om inbraak te voorkomen niet geholpen. Vannacht zijn wij helaas weer aan de beurt geweest. Bij deze wil ik u geruststellen dat er geen reparaties of andere spullen van klanten weg zijn. Wij doen ons uiterste best om zo snel mogelijk weer open te gaan.’

Iets verdachts gezien?

Wie iets verdachts heeft gezien of gehoord, kan dit melden bij de politie via 0900-8844.

Ramkraken

In 2017 en 2019 vonden er ramkraken plaats bij de juwelierszaak. Na de ramkraak van 2017 werd er anderhalf jaar later een verdachte gearresteerd op basis van een DNA-match.