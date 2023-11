Fietslampje in water leidt tot grootschalige zoekactie in Giessen: loos alarm blijkt later

wo 29 nov. 2023, 22:05

112 135 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

GIESSEN • De hulpdiensten zijn woensdagavond met groot materieel uitgerukt na een alarmerende melding over een mogelijke persoon te water aan de Parallelweg in Giessen.

Een voorbijganger had een fietslampje in het water zien drijven en onmiddellijk de hulpdiensten gewaarschuwd.

Verschillende brandweerkorpsen, inclusief de gespecialiseerde duikers van de brandweer in Den Bosch, spoedden zich naar de locatie om de situatie te onderzoeken.

Na een grondige zoekactie in het water, werd echter geen enkel spoor van een persoon aangetroffen. Hieruit is geconcludeerd dat de kans zeer onwaarschijnlijk is dat er daadwerkelijk iemand in het water aanwezig was.