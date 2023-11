Verkeer op A27 richting Breda helemaal vast na onwelwording ter hoogte van Keizersveebrug

REGIO • Na een onwelwording op de A27 in de richting van Breda werd de linkerrijstrook ter hoogte van de Keizersveebrug, ten zuiden van Hank, maandagochtend enige tijd afgesloten.

Het zorgde voor een kilometerslange file, waarin de vertraging opliep tot ongeveer anderhalf uur. In eerste instantie had omleiden volgens de verkeersdrukte op andere routes volgens Rijkwaterstaat geen zin. Later werd het verkeer vanaf knooppunt Gorinchem alsnog omgeleid via de A16.