Hoofdgasleiding geraakt bij aanleg glasvezel in Rijswijk

39 minuten geleden

RIJSWIJK • Tijdens de aanleg van een glasvezelkabel in de Slagboomstraat in Rijswijk (NB) is maandagmiddag de hoofdgasleiding geraakt.

De brandweer werd gealarmeerd en heeft de situatie veilig gesteld. De netbeheer Enexis zal het lek gaan repareren. Tot die tijd staat de brandweer garant voor de veiligheid.

De Slagboomstraat is tijdens het incident afgesloten.

Het is niet de eerste melding in Rijswijk. De laatste weken zijn er al meerdere gaslekkages geweest door de aanleg van het glasvezelnetwerk. Een van de mogelijke oorzaken is dat de gasleidingen op een andere diepte liggen dan dat er staat aangegeven, waardoor deze steeds worden geraakt.