Naar de intocht van de Sint? Pas op voor inbrekers, waarschuwt de politie

do 9 nov. 2023, 15:51

112 103 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

ALTENA • Binnenkort komt Sinterklaas weer naar ons land. Terwijl velen zich verheugen op de feestelijke intocht en gezellige festiviteiten, waarschuwt de politie om alert te zijn voor inbraken.

“Ga je naar de intocht van Sinterklaas, of ben je misschien een weekendje weg of iets anders van plan? Licht dan je buren in, zodat zij een oogje in het zeil kunnen houden”, adviseert de politie.

Inbrekers grijpen de donkere herfst- en wintermaanden aan om vaker hun slag te slaan. In het donker zijn ze minder zichtbaar en kunnen ze onopgemerkt hun gang gaan. Maar ook de middaguren zijn favoriet bij inbrekers. Daarom is het essentieel om alert te zijn, want zoals het gezegde luidt: ‘de gelegenheid maakt de dief’.

Tips om inbraak te voorkomen

Om huiseigenaren te helpen zichzelf te beschermen tegen inbraken, geeft de politie een aantal tips:

Doe alsof je thuis bent, of je nu slechts een paar uur, dagen of weken weg bent. Laat bijvoorbeeld koffiekopjes staan en zorg voor een bewoonde indruk door gebruik te maken van automatische verlichting. Sluit ramen en deuren en doe alles op slot. Vergeet ook niet het tuinhek en de schuur te controleren, zelfs als je slechts even boodschappen gaat doen of de hond uitlaat.

Laat sleutels nooit aan de binnenkant van de deur zitten en hang er geen adreslabel aan. Leg waardevolle spullen uit het zicht. Zorg ervoor dat struiken rond het huis zijn gesnoeid. Verwijder ladders, containers of andere voorwerpen in de tuin die inbrekers kunnen gebruiken. Zorg tevens voor een goed hang- en sluitwerk.

De politie raadt ook aan om met de buurt een buurtpreventiegroep op te zetten, bijvoorbeeld via WhatsApp.

112

De politie benadrukt dat 112 niet alleen voor gevallen van leven en dood is, maar ook om criminelen op heterdaad te arresteren.

‘Ziet u iets verdachts in uw omgeving? Een vreemde auto, vreemde personen of een andere situatie die u niet vertrouwt? Noteer dan zoveel mogelijk details (kentekens en signalementen) en bel direct de politie op 112. Dan komt de politie met grote spoed naar de plek des onheils en is de kans groter dat agenten de verdachte nog vinden.’