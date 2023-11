Automobilist ernstig gewond na eenzijdig ongeval in Woudrichem

wo 1 nov. 2023, 09:31

112 724 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

WOUDRICHEM • Aan de Almkerkseweg in Woudrichem heeft zich dinsdagavond een ernstig eenzijdig ongeval voorgedaan. Een automobilist raakte zwaargewond nadat hij tegen een boom was gebotst en bekneld raakte in zijn voertuig.

Direct na het incident werd een traumahelikopter opgeroepen, maar vanwege slechte weersomstandigheden kon deze niet opstijgen. In plaats daarvan kwam het traumateam met de auto ter plaatse om medische hulp te verlenen.

Met spoed werd de zwaargewonde bestuurder per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd voor verdere medische behandeling. De auto liep aanzienlijke schade op. Onder andere de voorruit is volledig vernield en de voorkant van het voertuig raakte ernstig beschadigd.

Op dit moment is nog niet bekend wat de precieze oorzaak van het ongeval is geweest.