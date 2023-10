Woning gespaard bij brand in garage aan Rijksstraatweg in Sleeuwijk

30 minuten geleden

112 162 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

SLEEUWIJK • In een garage aan de Rijksstraatweg in Sleeuwijk is op zaterdagmiddag is er omstreeks 12.20 uur een brand uitgebroken. De brandweer schaalde al snel op naar ‘middelbrand’ en kwam met meerdere voertuigen ter plaatse.

De brand woedde in een schuur naast een woning, waar onder andere een auto stond.

Hoewel de brand korte tijd behoorlijk hevig was, slaagde de brandweer erin te voorkomen dat de gehele schuur in vlammen opging. Ook de woning bleef gespaard.

Tijdens de brand was de Rijksstraatweg in Sleeuwijk afgesloten.