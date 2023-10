Dronken bestuurder rijdt hek uit de grond in Wijk en Aalburg en probeert te vluchten

1 uur geleden

WIJK EN AALBURG • In Wijk en Aalburg heeft een 34-jarige man uit de gemeente Altena gisteravond een hek uit de grond gereden op de Maasdijk. De man ging er in eerste instantie vandoor, maar werd later alsnog aangehouden. Volgens de politie was de man onder invloed van alcohol.

Het eenzijdige verkeersongeval vond rond 20:30 uur plaats. De politie vermoedt dat de bestuurder met hoge snelheid een bocht in ging en vervolgens de macht over het stuur verloor. Daarbij reed hij de dijk af en dus het hek uit de grond.

Onder invloed

Na het incident ging de bestuurder er direct vandoor. Diverse omstanders gingen nog achter hem aan, maar de man wist te ontkomen. Een half uur later vond de politie hem alsnog. Na een controle bleek de bestuurder onder invloed van alcohol. Hij kreeg een rijverbod van acht uur en zijn rijbewijs is ingevorderd.