Brand in parkeergarage onder appartementencomplex leidt tot evacuatie

13 minuten geleden

112 279 keer gelezen

WERKENDAM • Een brand in een parkeergarage onder een appartementencomplex aan de Raadhuislaan in Werkendam heeft woensdagavond geleid tot een grootschalige evacuatie.

De brand brak rond 19.45 uur uit. In de parkeergarage waren meerdere scootmobiels gestald. Hoewel de exacte oorzaak nog wordt onderzocht, wordt vermoed dat de brand is ontstaan bij een van deze scootmobiels.

De brand veroorzaakte een aanzienlijke hoeveelheid rook. Gezien het grote aantal bewoners in het complex, waarvan velen ouderen waren die moeite hadden om zelfstandig te evacueren, schaalde de brandweer snel op.

44 bewoners opgevangen

In totaal werden 44 bewoners naar buiten geleid en voorlopig opgevangen in de nabijgelegen brandweerkazerne. De brand is inmiddels onder controle gebracht en geblust. Het is een uitdaging voor de brandweer om de kelder te ventileren en te voorkomen dat de rook zich door het gehele complex verspreidt.

Er is een ambulance aanwezig om eventueel hulp te verlenen aan mensen met klachten.

Later meer foto’s.