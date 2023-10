Zoektocht in Nieuwendijkse tuin naar Germa van den Boom leidt niet tot vondst

10 minuten geleden

NIEUWENDIJK • De zoektocht in een tuin bij een woning aan de Kildijk in Nieuwendijk heeft niet tot vondsten geleid die van betekenis kunnen zijn in de zoektocht naar Germa van den Boom.

Dat meldt de politie dinsdagmiddag. Eerder op de dag meldde de politie nog dat er in de tuin van een huis in Nieuwendijk een zoekactie was gestart naar de sinds 1984 vermiste Germa van den Boom. De aanleiding hiervoor was een tip die binnenkwam bij de Peter R. de Vries Foundation en die daarna door de politie verder is onderzocht.

’De zoekactie die nu plaatsvindt heeft tot doel om te achterhalen of Germa in deze tuin teruggevonden kan worden,’ zo deelde de politie dinsdagochtend.

Huis van oom

In het verleden woonde een oom van Germa in het huis waar de tuin bij hoort. De huidige bewoners waren destijds nog niet woonachtig op het betreffende adres. Er was geen enkele reden om te vermoeden dat zij betrokken waren bij de verdwijning van Germa.

Zoekactie afgerond

De politie schakelde dinsdag een forensisch archeoloog en een grondradar in om de tuin te onderzoeken op een mogelijk stoffelijk overschot van Germa. Rond 15.45 uur was de hele tuin doorzocht, maar er was nog geen vondst van betekenis gedaan. Hiermee is deze zoekactie afgerond. De familie van Germa is op de hoogte gesteld.