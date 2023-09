Meerdere personen gewond na aanrijding tussen auto en fietsers op Kamille in Werkendam

WERKENDAM - Bij een aanrijding tussen een auto en meerdere fietsers zijn vrijdagavond 22 september rond 18.50 uur meerdere personen gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde op de Kamille in Werkendam.

Meerdere ambulances werden ingezet om de gewonden te helpen. Hoeveel slachtoffers exact gewond zijn geraakt, is niet duidelijk. Zeker vier gewonden werden overgebracht naar een ziekenhuis in de omgeving. Hoe de aanrijding heeft kunnen gebeuren, is niet bekend. Onderzoek zal moeten uitwijzen wat er precies gebeurd is.