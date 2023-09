Brandweer redt duif die vastzit tussen zonnepanelen

24 minuten geleden

112 97 keer gelezen

ANDEL • De brandweer heeft vrijdagmiddag een duif bevrijd die vastzat tussen de zonnepanelen van een woning aan de Roem van Altena in Andel. De brandweer van Waalwijk kwam met een hoogwerker ter plaatse om de vogel te kunnen bevrijden.

Nadat een zonnepaneel deels los was gemaakt, had de vogel genoeg ruimte om weg te kunnen komen. De vogel moest heel even bijkomen maar vloog al weg voordat de hoogwerker weer op de grond was.