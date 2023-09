Fietser gewond na aanrijding met auto in Sleeuwijk

SLEEUWIJK • Een fietser is dinsdag aan het begin van de avond gewond geraakt na een aanrijding met een personenauto. Het ongeval gebeurde op de Rijksstraatweg in Sleeuwijk.

Meerdere ambulances kwamen ter plaatse. Ook werd er een trauma-arts per helikopter ingevlogen. De fietser is met spoed per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Over de aard van de verwondingen is niets bekend.

Hoe het ongeval kon gebeuren is niet bekend en zal worden onderzocht. De weg werd gedurende het politieonderzoek tijdelijk afgesloten.