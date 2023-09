Wijkagenten waarschuwen voor telefoontjes van nepagenten: ‘trap er niet in’

9 minuten geleden

112 43 keer gelezen

ALTENA • De wijkagenten van Altena waarschuwen op Instagram voor telefoontjes van nepagenten die aanbieden om sieraden en andere waardevolle spullen veilig te stellen op het bureau.

‘Wij ontvangen helaas nog steeds veel meldingen waarbij mensen zijn gebeld door ‘de politie’. Melders krijgen te horen dat hun adres in een onderzoek naar boven is gekomen, of dat er een inbreker in de straat is aangehouden. Zij stellen vervolgens voor om eventuele aanwezige sieraden of contact geld op te halen en dit op het bureau veilig te stellen. Dit zodat het bij een eventuele inbraak niet gestolen kan worden’, melden de wijkagenten op het platform.

‘Wij halen GEEN goederen op om veilig te stellen of soortgelijke zaken. Trap er niet in en verbreek liever de verbinding. Met name ouderen zijn beïnvloedbaar voor dit soort praktijken en wij verzoeken u dan ook om dit in uw omgeving kenbaar te maken en mensen te waarschuwen.’