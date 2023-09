Bestuurder onder invloed van verdovende middelen ramt vier geparkeerde auto’s in Werkendam

WERKENDAM • Een 20-jarige bestuurder heeft donderdagavond forse schade veroorzaakt toen hij met zijn auto vier geparkeerde auto ramde. In zijn auto werden spullen voor het gebruik van lachgas aangetroffen.

Kort voor middernacht kreeg de politie de melding om naar de Sasdijk in Werkendam te gaan. Daar had een bestuurder van een auto flink schade aangericht door vier geparkeerde auto’s te rammen. Ter plaatse zien de agenten de bestuurder (20) van de auto verdwaasd rondlopen. Hij bleek gewond te zijn en kreeg medische zorg van het ambulancepersoneel. Ondertussen deden agenten onderzoek in de auto van de bestuurder. Daarbij zagen ze spullen liggen voor het gebruik van lachgas.

Een getuige meldde dan dat hij gezien heeft dat een andere man een lachgas-cilinder uit de auto had weggenomen. Die persoon (21) werd door de agenten aangesproken. Hij kreeg een proces-verbaal voor het wegmaken van bewijsmateriaal tijdens een politieonderzoek. Uit een eerste indicatief onderzoek blijkt dat de bestuurder onder invloed reed van verdovende middelen. Hij werd aangehouden en daarna eerst naar een ziekenhuis gebracht.

Bron: politie.nl