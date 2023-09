Autobrand Wijkse Bol is mogelijk aangestoken

WIJK EN AALBURG • Op de Wijkse Bol in Wijk en Aalburg is woensdagavond omstreeks 23:50 uur een auto in brand gevlogen. Mogelijk is de auto met opzet in brand gestoken.

De auto stond op de parkeerplaats bij het voetbalveld van Noad’32. Het voertuig is vanbinnen totaal uitgebrand en moet als verloren worden beschouwd.

Aanmaakblokjes

Rond de auto lag een groot aantal aanmaakblokjes. Dit gegeven en de plek waar de auto het eerste is gaan branden, wijzen erop dat het vermoedelijk gaat om brandstichting. De auto stond al een aantal weken op deze plek geparkeerd. Waarom de auto daar stond, is onduidelijk.