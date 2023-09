Grote brand in een bedrijfspand aan de Ingenieur Blankenstraat in Werkendam

1 uur geleden

WERKENDAM • Aan de Ingenieur Blankenstraat in Werkendam is vrijdagavond omstreeks 22.20 uur brand uit gebroken. Het gaat om een bedrijfspand. De brandweer heeft opgeschaald naar zeer grote brand.

Volgens Alarmeringen.nl, de site die de 112-meldingen monitort, is de brandweer uitgerukt met vijf tankautospuiten en twee hoogwerkers. Uit onder andere Gorinchem, Almkerk, Sleeuwijk, Oosterhout, Hank en Wijk en Aalburg is versterking opgeroepen. Tevens zijn er twee ambulances gealarmeerd. Over eventuele gewonden, de exacte omvang en schade is nog niets bekend. Onbekend is nog waardoor de brand is ontstaan.

