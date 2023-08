Inbraak in Woudrichem: bewoonster betrapt twee indringers

WOUDRICHEM • In de nacht van dinsdag op woensdag heeft er een inbraak plaatsgevonden in een woning in Woudrichem.

De inbraak vond plaats in een woning aan de Citadel in Woudrichem. Twee mannen, gekleed in het zwart, drongen de woning binnen en werden betrapt door de bewoonster, die alarm sloeg. De mannen zijn gevlucht, maar hebben enkele spullen buitgemaakt. Wat voor spullen er precies gestolen zijn is onbekend.

De vrouw heeft aangifte gedaan. De politie doet nu onderzoek.