Autodieven slaan toe in Wijk en Aalburg: Mercedes van autobedrijf Wout Bouman gestolen tijdens proefrit

11 minuten geleden

112 68 keer gelezen

WIJK EN AALBURG • In Wijk en Aalburg is een opmerkelijke diefstal gepleegd. Zaterdagmiddag werd een witte Mercedes A250 AMG gestolen bij Autobedrijf Wout Bouman. De dieven deden zich voor als potentiële klanten en vroegen om een proefrit, maar keerden vervolgens niet meer terug met het voertuig.

Autobedrijf Wout Bouman heeft via Facebook een oproep geplaatst aan de autodieven om de gestolen Mercedes terug te brengen. Ook roepen ze de inwoners van Wijk en Aalburg en omliggende gebieden op om alert te zijn en uit te kijken naar de gestolen Mercedes A250 AMG met kenteken N-192-KD. Het is mogelijk dat de auto nog in de buurt rondrijdt.

Reacties onder de Facebook-post tonen aan dat meerdere mensen de gestolen auto mogelijk hebben opgemerkt. Een ooggetuige beweert zelfs de auto te hebben gezien in Naaldwijk, waar deze met hoge snelheid uit de verkeerde richting van een eenrichtingsweg kwam gereden.

Autobedrijf Wout Bouman heeft beelden van de personen die interesse toonden in de proefrit. Vooralsnog zijn deze beelden echter niet online gezet.