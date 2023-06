Man met beperkte mobiliteit valt in water tijdens viswedstrijd van verzorgingshuis in Almkerk

1 uur geleden

ALMKERK • Een man is dinsdagmiddag in het water gevallen. Dit gebeurde tijdens een viswedstrijd van een verzorgingshuis aan de Rivierenland in Almkerk.

Vanwege de beperkte mobiliteit van de man werden de hulpdiensten in groten getale opgeroepen. De brandweer heeft de man uit het water gehaald en overgedragen aan de ambulancedienst.

Een organisator van de viswedstrijd laat weten dat de man in orde is en alweer thuis. “Hij belde mij zojuist om alle helpers te bedanken.”

Nadat de man in het water was gevallen, werd hij al voordat de hulpdiensten arriveerden geholpen door andere vissers en vrijwilligers. Zij hielden de man boven water totdat de brandweer ter plaatse was om assistentie te verlenen.

“Uiteindelijk is alles goed gekomen. Vanavond ga ik bij hem langs om een beker te brengen”, aldus de organisator.