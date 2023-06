Actieweek in Altena om criminele inmenging in transportsector tegen te gaan

ALTENA • Om criminele inmenging in de transportsector binnen de gemeente Altena tegen te gaan, organiseerde het programma Transport Facilitated Organized Crime (TFOC) van de Landelijke Eenheid van maandag 19 tot en met donderdag 22 juni een actieweek.

Naast de politie en de gemeente Altena deden ook de Nederlandse Arbeidsinspectie, Belastingdienst, Douane, KMAR, Taskforce-RIEC en Platform Veilig Ondernemen Brabant-Zeeland met de actieweek mee. Afgelopen week zetten deze partijen in op preventie en controle.

Focus op weg- en watertransport

Op maandag lag de nadruk op de waterwegen in Werkendam. Negen binnenvaartschepen werden bezocht, er werden gesprekken gevoerd met acht nautische ondernemers en vier (jacht)havens werden geïnspecteerd. Op dinsdag werden twintig transportbedrijven preventief bezocht en op woensdag werden zeven transportbedrijven grondig gecontroleerd.

Op donderdag lag de focus op het wegtransport op en nabij de A27. 22 voertuigen werden gecontroleerd, waarbij meerdere overtredingen werden geconstateerd. Er werden ook veel preventieve gesprekken gevoerd met beroepschauffeurs.

Signalen van drugslijnen

Tijdens de actieweek zijn er meerdere signalen van drugslijnen en crimineel transport ontdekt. Daarnaast was er een grote zichtbaarheid en toegankelijkheid, en werden er afspraken gemaakt met bedrijven over verdere samenwerking bij het bestrijden van criminaliteit. Hierbij wordt gedacht aan het versterken van de weerbaarheid van ondernemers, chauffeurs en andere belangrijke spelers in de branche tegen criminele activiteiten.

Burgemeester Egbert Lichtenberg zegt hierover: “Het is mooi dat op deze manier een zeer ondernemende tak in Altena ondersteund wordt om weerbaar te zijn.”

Inmengingen voorkomen

Brabant is een logistiek knooppunt voor de hele wereld, niet alleen voor legale goederen maar ook voor illegale zaken zoals drugs, geld en wapens. Ondernemers worden vaak onbedoeld betrokken bij criminele activiteiten.

Sinds 2020 richt het TFOC-programma zich specifiek op het bestrijden en voorkomen van georganiseerde criminaliteit in de transportsector. Samen met de branche werken de politie, het Openbaar Ministerie, de Douane, Belastingdienst, Koninklijke Marechaussee, Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland en PVO Brabant-Zeeland en gemeenten aan het versterken van de weerbaarheid van chauffeurs, ondernemers en andere belangrijke spelers in de logistieke sector tegen criminele inmenging.

Deze aanpak wordt in heel Nederland toegepast en is een gezamenlijk initiatief van de Dienst Infrastructuur van de Landelijke Eenheid en het Landelijk Parket, samen met Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland. De samenwerking tussen publieke partijen en bedrijven in de transportsector is hierbij van essentieel belang.

Platform Veilig Ondernemen

Ondernemers kunnen voor advies en ondersteuning rondom veiligheidsvraagstukken terecht bij het Platform Veilig Ondernemen (PVO Brabant-Zeeland). Binnen dit platform worden veiligheidsmaatregelen ontwikkeld en gepromoot.

Een veilige (werk)omgeving is van cruciaal belang voor een succesvol bedrijfsleven en een gezond ondernemersklimaat. Het PVO zet zich in voor voorlichting, instrumentontwikkeling en het bevorderen van samenwerking in de strijd tegen ondermijnende criminaliteit, cybercriminaliteit, vastgoedfraude en ernstige delicten.

Vergroten van bewustzijn door game

Naast gesprekken en delen van informatie was er deze week ook aandacht voor de game ‘Operatie Zelos’ die iedereen online kan spelen. Sta in de schoenen van een vrachtwagenchauffeur en planner en krijg op belangrijke momenten keuzes voorgelegd in het transsportproces. Doel van de game is om het bewustzijn te vergroten van potentiële criminele gevaren.

Meld verdachte situaties en overlast

Inwoners en ondernemers worden opgeroepen om (vermoedelijke) misstanden, verdachte situaties of overlast te melden. Dit kan bij de politie door te bellen met 0900-8844 of door contact op te nemen met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl.