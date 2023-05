Inbrekers slaan toe in Sleeuwijk, politie zoekt getuigen

1 uur geleden

112 269 keer gelezen

SLEEUWIJK • In Sleeuwijk zijn recent meerdere woningen ‘bezocht’ door inbrekers. De politie is op zoek naar getuigen.

Met name op de Oudeweg, het Munnikenland en de Prins Willem van Oranjestraat is het raak geweest. Wijkagenten hebben dit gemeld via hun sociale kanalen. wat er uit de woningen is gestolen en om welke woningen het precies gaat is niet bekend gemaakt.

Overigens waren niet alle pogingen tot inbraak een succes. In enkele gevallen kwamen de inbrekers niet verder dan het vernielen van hang- en sluitwerk.

Bel 112

In hun meldingen roepen de wijkagenten het publiek op om alert te zijn. Mocht iemand iets zien wat verdacht lijkt, dan kan een melding bij 112 cruciaal zijn in het achterhalen van de daders.