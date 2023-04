Brandje door sleutelen aan auto

1 uur geleden

112 377 keer gelezen

SLEEUWIJK • Donderdagmorgen 27 april om 11.05 uur was brand ontstaan in een garage aan de K van de Sandeplein in Sleeuwijk. Tijdens het sleutelen aan een auto vatte de motor vlam. De brand sloeg over naar de schuur. De bewoner startte een eerste blussing tot de komst van de brandweer. Omdat het brandadres recht tegenover de kazerne is, was de brandweer snel ter plekke. De brandweer kon voorkomen dat de auto en schuur in vlammen zijn op gegaan.