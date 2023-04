Illegale vapes en hondenhandel ontdekt tijdens grootschalige controleactie in Altena

vr 7 apr. 2023, 12:02

ALTENA • Bij een integrale controle op 6 april in de gemeente Altena zijn op twee locaties overtredingen geconstateerd. Op één locatie is een illegale vapeshandel (e-sigaretten) aangetroffen. Op een andere locatie was de controle gericht op handel in honden.

De controleactie vanuit de gemeente werd gehouden in samenwerking met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), de douane, de politie en de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID).

Illegale vapes

Naast een grote partij illegale vapes (e-sigaretten) werd op één locatie ook snus aangetroffen. De NVWA heeft passende maatregelen genomen om te voorkomen dat deze producten nog in de handel blijven.

Hondenhandel

Op een andere locatie werd een controle uitgevoerd na verdenking van illegale hondenhandel. Op de locatie verbleven 34 puppy’s. De NVWA en de LID constateerdendat de dieren in redelijke goede tot goede gezondheid waren en het dierenwelzijn niet in gevaar is. De NVWA doet nader strafrechtelijk onderzoek naar deze hondenhandel. De gemeente gaat handhavend optreden tegen de hondenhandel die op deze locatie niet is toegestaan.

Verdachte situatie?

De aanleiding voor de controles waren meerdere meldingen. De samenwerkende partijen benadrukken om vermoedens van criminele activiteiten of opvallende zaken altijd te melden bij de politie (spoed 112, anders 0900-8844 en bij dierenverwaarlozing of -mishandeling 144) of bij de gemeente. Anoniem melden kan bij Meld Misdaad Anoniem via telefoonnummer 0800-7000 of via de website www.meldmisdaadanoniem.nl.