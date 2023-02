• De brand was moeilijk te blussen.

Brandweer rukt uit voor schoorsteenbrand in Meeuwen

12 minuten geleden

112 49 keer gelezen

MEEUWEN • In een woning aan de Hoek in Meeuwen is er zondagavond omstreeks 19.05 uur een brand uitgebroken.

De brandweer schaalde al snel op naar het sein ‘middelbrand.’ De brandweer van Dussen, Genderen een hoogwerker uit Oosterhout kwamen ter plaatse.

De brand woedde in de schoorsteen van de woning. Doordat er meerdere kanalen in de schoorsteen zaten was de brand lastig te bereiken. De brandweer heeft het nodige werk gehad om de brand te kunnen doven.