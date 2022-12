Houtkachel zorgt voor brand in chalet op Kurenpolder: bewoners op tijd gewekt door rookmelder

23 minuten geleden

112 96 keer gelezen

HANK • De brandweer is donderdag vroeg in de ochtend uitgerukt voor een brand in een chalet op de Kurenpolder in Hank.

In het chalet was een houtkachel in brand gevlogen. De bewoners konden zich op tijd in veiligheid brengen, doordat zij gewekt werden door de rookmelder die afging.

‘Dankzij het snelle optreden van de bewoners hadden we de brand snel onder controle en hebben erger kunnen voorkomen’, laat de brandweer weten in een bericht op Facebook.