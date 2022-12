Brandweer rukt uit voor groot gat in woonboot Nieuwendijk

NIEUWENDIJK • De brandweer is zondagavond, eerste kerstdag, omstreeks 21.15 uur uitgerukt voor een lek in een woonboot langs de Doornseweg in Nieuwendijk.

Er bleek een behoorlijk gat te zitten in de woonboot. De boot was nog niet gezonken, maar hulp van de brandweer was zeker nodig.



De brandweer heeft met pompen ervoor gezorgd dat de situatie is gestabiliseerd. Een gespecialiseerd bedrijf zal moeten komen om het lek in de woonboot te dichten.