Vrouw loopt brandwonden op bij ongeluk met kokend vet in Werkendam

za 24 dec 2022, 23:42

112 292 keer gelezen

WERKENDAM • De brandweer kreeg zaterdagavond omstreeks 17.45 uur een melding van een woningbrand aan de Floreffestraat in Werkendam. Eenmaal ter plaatse bleek het niet te gaan om een woningbrand, maar om een ongeluk met kokend vet.

In de woning aan de Floreffestraat had een bewoner een pan met kokend vet over zich heen gekregen. De vrouw werd hierna door omstanders opgevangen, in afwachting van de hulpdiensten. Een opgeroepen traumahelikopter werd uiteindelijk niet meer ingezet. Het slachtoffer werd met meerdere brandwonden vervoerd naar het ziekenhuis. Over de ernst van de verwondingen is niets bekend.

De brandweer heeft de woning aan de Floreffestraat geventileerd.