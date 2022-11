Auto belandt ondersteboven in sloot op Kruissteeg in Nieuwendijk

58 minuten geleden

112 169 keer gelezen

NIEUWENDIJK • Aan de Kruissteeg in Nieuwendijk heeft donderdagavond omstreeks 20.00 uur een eenzijdig ongeval plaatsgevonden. Een auto kwam ondersteboven in een sloot terecht, nadat de bestuurder de macht over het stuur verloor.

Twee ambulances, de brandweer en politie werden met spoed ingezet en ook een traumahelikopter werd gealarmeerd. De trauma bleek uiteindelijk echter niet nodig en kon terugkeren.

Het lukte de brandweer om de automobilist uit het voertuig te halen. Hierna is de automobilist behandeld in de ambulance en overgebracht naar het ziekenhuis.

Een berger zal het voertuig uit de sloot halen en meenemen. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval.