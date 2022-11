Vermiste vrouw (47) uit Woudrichem is weer terecht

Auto belandt in sloot op Kalversteeg in Hank, bestuurder is spoorloos

112

10 nov, 17:57

HANK • Voorbijgangers op de Kalversteeg in Hank ontdekten woensdagavond omstreeks 23.15 uur een auto die in de sloot lag. Van de bestuurder was echter geen spoor te bekennen.