Man uit Hank overleden na verkeersongeval in Werkendam

zo 30 okt 2022, 09:25

112 667 keer gelezen

WERKENDAM • Bij een verkeersongeval op de Grote Waardweg in Werkendam is in de nacht van zaterdag op zondag rond 2.38 uur een 43-jarige man uit Hank om het leven gekomen.

De man botste met zijn auto tegen een boom. Hulp mocht helaas niet meer baten. Er waren geen andere voertuigen betrokken bij het ongeval.