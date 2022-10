A59 ter hoogte van afrit Waspik afgesloten tot aan het veer bij Dussen in vermissingszaak Hebe

23 minuten geleden

112 226 keer gelezen

DUSSEN • Vanwege de zoektocht naar het vermiste 10-jarige meisje Hebe en haar begeleider Sanne Bos (26) is een rijstrook van de A59 ter hoogte van afrit Waspik afgesloten tot aan het veer bij Dussen.

In het water op de Winterdijk zou iets gevonden zijn. Een sonarboot en technische opsporingsrechercheurs zijn onderweg naar de plek. De plek is afgezet en omstanders worden weggestuurd.

Dinsdagochtend werd een Amber Alert uitgegeven voor de vermissing van het meisje. Die geldt inmiddels niet meer, maar de politie blijft nog altijd naar haar op zoek en vraagt nog altijd om tips.

Hebe en haar begeleidster worden sinds maandag vermist. Het tweetal was vertrokken van een dagbesteding in Raamsdonksveer. Het 10-jarige zou meisje zou naar huis worden gebracht in Vught, maar daar is ze niet aangekomen. De twee reden in een zwarte Kia Picanto met kenteken PR-425-K en zouden voor het laatst zijn waargenomen op de A59 ter hoogte van Waspik.