Automobilist rijdt tegen boom op Parelplein in Giessen

1 uur geleden

GIESSEN • Een automobilist is maandagmiddag tegen een boom aangereden. Dit gebeurde op het Parelplein in Giessen.

Vermoedelijk is de bestuurder de macht over het stuur verloren. De airbags welke in de auto zaten waren uitgeklapt.

De ambulance kwam ter plaatse en heeft de inzittenden, waaronder een kind, gecontroleerd. Deze hoefden niet mee naar het ziekenhuis. Een bergingsdienst zal de auto ophalen en meenemen.