Politie zoekt getuigen van mishandeling in Werkendam

30 aug, 16:58

WERKENDAM • De politie is op zoek naar getuigen van een mishandeling, die op zaterdag 27 augustus plaatsvond op de Werkensedijk in Werkendam.

Zaterdag 27 augustus werd het slachtoffer tussen 20.00 uur en 21.00 uur mishandeld, toen het slachtoffer op de Werkensedijk liep ter hoogte van kinderboerderij Floreffehoeve. Tijdens de mishandeling waren er twee personen die hun hond aan het uitlaten waren. Deze personen hebben het slachtoffer geholpen en naar huis gebracht. Het onderzoek naar de toedracht is nog steeds gaande.

‘Voor het onderzoek komen wij graag in contact met de twee personen die het slachtoffer hebben geholpen. Dit geldt ook voor mogelijke andere getuigen. Heb je iets gezien? Liep jij op het moment van de mishandeling langs? Bel dan met de politie via 0900-8844 of bel anoniem via 0800-7000’, roept de politie op.