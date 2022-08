Grote brand in Dussen: loods met ruim tweehonderd hooibalen gaat verloren

14 aug, 21:31

DUSSEN • In het buitengebied van Dussen is zondagavond in een loods, behorend bij een boerderij, brand ontstaan. De loods is gevuld met hooibalen en landbouwvoertuigen. Door de brand trokken dikke rookwolken richting de kern van Dussen.

De loods met ruim tweehonderd hooibalen moet door de brand als verloren beschouwd worden. Het woonhuis en de koeienstal blijven wel behouden. De brandweer blijft nog ter plaatse om na te blussen. Er blijft nog steeds veel rook vrijkomen. Bij overlast wordt geadviseerd ramen, deuren en ventilatie te sluiten.

Grote schrik vanavond hier in de polder maar gelukkig lijkt het bij materiële schade te blijven op dit melkveebedrijf. Veel sterkte aan de betrokkenen. pic.twitter.com/5bO1YAWKMP — Hermen Vreugdenhil (@H_Vreugdenhil) August 14, 2022