Brand in container op bedrijventerrein in Werkendam

11 aug, 16:07

WERKENDAM - Op een bedrijventerrein aan de Hulsenboschstraat in Werkendam is vanmiddag tegen 13.35 uur brand ontstaan in een container.



Hoe de brand in de container kon ontstaan, is nog niet duidelijk. Medewerkers van het bedrijf proberen de container te verplaatsen met een heftruck.