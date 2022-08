UPDATE met video’s

Zeer grote brand treft bedrijfsverzamelgebouw in Beesd; NL-Alert ook in Altena

28 jul, 22:14

BEESD • BEESD • Bij een bedrijfsverzamelgebouw aan de Industrieweg in Beesd ontstond donderdagavond na half negen een grote, uitslaande brand. Het gebouw moet als verloren worden beschouwd, meldt de Veiligheidsregio Gelderland Zuid op Twitter. De brand was rond half twee ‘s nachts onder controle. Daarna was de brandweer nog wel enkele uren bezig met nablussen.

#Beesd: De rook trekt globaal richting Leerdam. Meetploegen zullen ter plaatse metingen uitvoeren op het vrijkomen van gevaarlijke stoffen. Blijf uit de rook en geef hulpdiensten de ruimte! pic.twitter.com/N5NunYk5vK — 112-Glasstad.nl (@112Glasstadnl) July 28, 2022

De vlammen sloegen donderdagavond metershoog uit het dak van het bedrijfspand. Volgens de politie was er serieus gevaar voor explosies. Al snel werd opgeschaald naar een zeer grote brand.

Er werden drie hoogwerkers en 200 hulpverleners ingezet.

Door de intensiteit van de brand werd er gevreesd voor de naastgelegen panden. Het is de brandweer gelukt om het vuur niet over te laten slaan. Wel hebben de naastgelegen panden schade opgelopen. De politie gaat onderzoek doen om de oorzaak van de brand te achterhalen.

De grote zwarte, rookwolken die bij de brand vrijkomen waren in de wijde omgeving goed zichtbaar. Het advies aan de omgeving is om ramen en deuren gesloten te houden. Hiertoe werd in de wijde omtrek een NL Alert verstuurd.

Als gevolg van de brand werd een deel van de A2, tussen Culemborg en Geldermalsen, tijdelijk afgesloten. De brandweer was ook na middernacht nog lange tijd bezig met nablussen.

Rond 01:30 werd het sein ‘brand meester gegeven. Daarna begon het nablussen.