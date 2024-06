Woord en Daad organiseert faire fair bij By Ann te Noordeloos

NOORDELOOS • Stichting Woord en Daad organiseert op vrijdag 7 juni een duurzame fair bij By Ann aan de Botersloot 49 in Noordeloos.

Woord en Daad heeft dit een faire fair genoemd, omdat men mensen wil inspireren en motiveren voor een bewuster leven omdat leefstijlkeuzes effect hebben op mensen en hun leefomgeving wereldwijd.

Echte makersmarkt

Het is een echte ‘makersmarkt’, waarbij men originele producten die met veel liefde en vaak handgemaakt zijn, kan kopen. Kernwoorden zijn: eerlijk, lokaal, biologisch, bewust en handmade. Er hebben zich geweldig leuke standhouders aangemeld. Van versproducten tot handgemaakt keramiek tot stationery en no waste producten. Er zijn ruim 30 kramen vol handgemaakte en bewuste producten. W

De fair duurt van 15.00 tot 20.30 uur. De locatie heeft voldoende parkeergelegenheid op het erf. Naast de kramen is er een gezellig cateringpleintje waar poffertjes van Hartje Holland te koop zijn, bij He brews coffee kan men terecht voor heerlijke koffie of thee, er is ijs van IJsboerderij De oude schuur en ook is er lekkere soep en een broodje van By Ann te koop.

Zelf aan de slag

Naast de kraampjes en de lekkere catering kan men in drie workshops ook zelf aan de slag. De fair is vrij toegankelijk, voor de workshops is aanmelden nodig om zeker te zijn van een plekje. Als er nog plaats zou zijn in de workshops, is het nog mogelijk om op de dag zelf op te geven, maar dit is geen garantie want vol is vol.

Ook Woord en Daad is op verschillende manieren present.

Meer informatie en aanmelden voor de workshops: www.woordendaad.nl/fairefair.