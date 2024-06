Koolwijk uit Bergambacht en Den Hartog uit Groot-Ammers realiseren samen een snellaadplein en acculader

37 minuten geleden

Zakelijk 240 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

BERGAMBACHT/GROOT-AMMERS • Koolwijk en Den Hartog hebben hun krachten gebundeld om een laadplein te creëren op het terrein van Koolwijk, waarmee zij een gezamenlijke inzet tonen voor de energietransitie. Naast de duurzame brandstoffen die Den Hartog al aan Koolwijk levert, wordt de samenwerking nu verder uitgebreid.

Koolwijk, een familiebedrijf met een geschiedenis die teruggaat tot 1922, is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot een volwaardige logistieke dienstverlener. Onder leiding van Piet en Dave Koolwijk en met bijna 140 medewerkers staat het bedrijf bekend om zijn betrouwbaarheid en toewijding aan klantenservice. Hun huidige wagenpark van 80 trucks transporteert zeecontainers in alle soorten en maten vanuit de havens van Rotterdam en Antwerpen naar bestemmingen in de Benelux, Duitsland, Frankrijk en de rest van Europa. Daarnaast maken ze gebruik van binnenlandse terminals in Nederland, België en Duitsland.

Koolwijk zet zich in voor duurzame logistiek door het inzetten van multimodaal transport via de weg, het water of het spoor. Er wordt voortdurend geïnvesteerd in nieuwe, schonere vrachtwagens.

Alles in het teken van de energietransitie

Den Hartog, ook een familiebedrijf, gevestigd in Groot-Ammers, vierde vorig jaar haar 75-jarig bestaan. “Alles staat in het teken van de energietransitie, oftewel, het minimaliseren van de CO2-uitstoot, en wij willen onze klanten graag ondersteunen en ontzorgen op dat gebied”, aldus Tim den Hartog, commercieel directeur van Den Hartog.

Via Den Hartog Charging biedt het familiebedrijf integrale laadoplossingen aan, waaronder AC/DC-laadinfrastructuur, EMS (Energy Management Systems) en energieopslag. Daarnaast investeert het bedrijf in haar eigen duurzame energienetwerk in Nederland en exploiteert Den Hartog Charging verschillende laadpunten in het land.

“Hierdoor proberen we onze klanten probleemloos en emissieloos van A naar B te helpen.” Ook in de biobrandstoffen en Mobil smeermiddelen speelt Den Hartog een grote rol. “Onze klanten vinden in ons hun energiepartner.”

De samenwerking

Als partners zullen de twee bedrijven hun samenwerking uitbreiden naar het aanbieden van elektriciteit. Het laadplein zal in totaal 600 kW aan vermogen hebben, verdeeld over vier laadpunten. Daarnaast zal er een acculader beschikbaar zijn voor het laden van accu’s bestemd voor bouwlocaties of onderweg. Dankzij de koppeling met de vele zonnepanelen van Koolwijk zal het laden van zowel accu’s als voertuigen grotendeels plaatsvinden met behulp van groene stroom. Vanzelfsprekend wordt alles via de software van Den Hartog weer inzichtelijk gemaakt en bestaat de mogelijkheid op sturing van de stroom.

Het laadplein zal 4 DC-laadpunten omvatten van het merk Kempower, allemaal gevoed vanuit één Powerunit met een maximaal vermogen van 600 kW. Deze configuratie biedt flexibiliteit voor toekomstige uitbreidingen. De beschikbare 600 kW wordt gelijkmatig verdeeld over de aangesloten voertuigen die vermogen nodig hebben.