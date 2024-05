Mooi resultaat voor Kontakt Mediapartners op NNP-dag: videoprijs en vier nominaties

MAARSSEN/GOUDRIAAN • Uitgeverij Kontakt Mediapartners, uitgever van de dertien titels van nieuwsblad Het Kontakt, sleepte woensdag tijdens de jaarlijkse NNP-dag in Maarssen de videoprijs en een viertal nominaties in de categorieën fotografie, commercie en online (video) in de wacht.

Linda Vermeer en Ilse den Burger wonnen met de ‘Kerstquiz’ van Kontakt Mediapartners de videoprijs, officieel aangeduid als aanmoedigingprijs online, een categorie die bij de Nederlandse Nieuwsblad nog moet groeien.





Het commentaar van de jury: ‘Deze kerstquiz is een typisch geval waarin de uitvoering net zo sterk is als het concept. Het idee is vrij simpel: lezers bezoeken de kerstquiz-webpagina. Op deze pagina bevindt zich een video van anderhalve minuut. De video start met vrolijke kerstmuziek en een korte titelanimatie. Vervolgens vliegen er, letterlijk, dronebeelden voorbij die allerlei bekende en minder bekende plekken laat zien, met onderin vragen in beeld. De video eindigt met kerstwensen namens alle medewerkers van Kontakt Mediapartners’.

‘De laagdrempeligheid en simpliciteit is wat hoog scoort bij deze manier van communiceren met de lezer. Het daagt de doelgroep uit om verder te kijken dan alleen een lap tekst. En in eerste instantie valt het niet meteen op, maar er is stiekem behoorlijk wat werk verzet om iedere locatie (13!), in een behoorlijk spreidingsgebied, weten vast te leggen’.

Videonominatie Rick den Besten

Rick den Besten van Het Kontakt - Alblasserwaard kreeg in deze categorie een nominatie voor zijn video’s van het carbidschieten in Goudriaan/Ottoland.





Nominatie fotoprijs Nico van Ganzewinkel

Nico van Ganzewinkel van Het Kontakt-Vijfheerenlanden, eerder al eens winnaar van de Prijs voor de Nieuwsbladfotografie, behaalde voor de zesde keer een nominatie. Het betrof een foto van Erik en Vivian in de blakende resten van hun afgebrande boerderij in Nieuwland.

De jury hierover: ‘Eind december 2022 werd in Nieuwland de boerderij van Erik en Vivian door brand verwoest. Twee weken later stierf Vivians moeder. Het is een dubbeltragedie, rampspoed en verdriet. Nico van Ganzewinkel fotografeerde Erik en Vivian toen ze naar de puinhoop van de boerderij gingen kijken. Het is stil drama met de geblakerde muren en die twee ervoor. Toch gaan ze niet helemaal gebukt. Een foto als een schilderij, afgedrukt in Het Kontakt - Vijfheerenlanden’.

De fotoprijs werd gewonnen door Erik Veenstra van Media Totaal-Noord met een foto van de opening van de tentoonstelling ‘Matthijs Röling en zijn kunstenaarsvrienden’



Boerderijbrand Nieuwland - Foto: Nico Van Ganzewinkel

Nominatie sportfotoprijs Rick den Besten

Hoofdredacteur Rick den Besten van Het Kontakt, vorig jaar winnaar van zowel de fotoprijs als de sportfotoprijs, kreeg ditmaal in die laatste categorie een nominatie voor de foto van de ernstige zieke voetbaltrainer Peter van Horssen, die kort voor zijn overlijden een erewedstrijd kreeg aangeboden.

‘Het Kontakt-Alblasserwaard onderscheidt zich elk jaar weer met prima fotografie, ook op sportgebied. Ze waren erbij toen op Hemelvaartsdag bij de VV Streefkerk een erewedstrijd werd gespeeld voor de terminaal zieke trainer Peter van Horssen. In een rolstoel ging hij door een erehaag. Het deed Van Horssen heel goed. Het is te zien aan de blik in zijn ogen op de gevoelige foto van Rick den Besten, een van de mannen die al vaker op dit podium is geprezen. Emotievol eerbetoon’, zo valt te lezen in het juryrapport.

Iman Fase van De Eendrachtbode won de sportfotoprijs met een foto van een ‘luchtvoetbalgevecht’.



• Erewedstrijd Peter van Horssen. - Foto: Rick den Besten

Nominatie Regio-Voetbal

De website Regio-Voetbal behoorde tot de genomineerden voor de commerciële A.M. Bandaprijs.

De jury was onder de druk van het aantal van inmiddels meer dan 5500 afgesloten Stip-abonnementen: ‘Zo zie je maar dat actuele en waardevolle content uiteindelijk ook een -bescheiden- verdienmodel oplevert. De gegevens zijn indrukwekkend: 5.500 abonnees, 1,5 miljoen pageviews per maand, 60 zelf geredigeerde of geschreven wedstrijdverslagen (met foto’s en filmpjes) online op zaterdagavond. Geen wonder dat de abonnees dus bereid zijn om hier 7,50 per maand voor te betalen. Door de combinatie van website en betaalde content online, ontstaat een mooi commercieel concept en een multimediaal platform. Met meer advertentie-inkomsten wordt het geheel waarschijnlijk nog interessanter. Dit vinden we een topcombinatie van slimme commercie, inspelen op de behoefte van de (jonge) lezer en goede contentcreatie’.

De Texelse Courant won de Bandaprijs met hun uitgave Vakantiekrant Pareltjes van Texel.