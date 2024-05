Gezondheidscentrum Giessenburg viert 10-jarig bestaan met een markt

GIESSENBURG • Het Gezondheidscentrum in Giessenburg bestaat tien jaar. Om dit te vieren, organiseren ze op zaterdag 1 juni een markt. Deze staat in het teken van gezondheid, welzijn en voeding.

Tamara van Bruggen van Voetcentrum Giessenburg is één van de huurders van het centrum en medeorganisator van de gezondheidsmarkt. “De meeste zorgaanbieders van het gezondheidscentrum zijn op de markt aanwezig met een kraampje”, weet Tamara. “Ze informeren over hun zorgverlening of bieden leuke activiteiten aan voor jong en oud. Er is een poppendokter aanwezig en Zeemanskoor Bestevaer treedt verschillende keren op.”

Driewieler

Ook diverse lokale ondernemers staan op de markt. Tamara: “De fietsenzaak presenteert bijvoorbeeld hoe een gewone fiets omgebouwd kan worden tot een driewieler, zodat mensen langer kunnen blijven fietsen als ze lichamelijk achteruit gaan. De slager verkoopt gezonde kant-en-klaarmaaltijden en er is een kraam met plantjes om de tuin op te fleuren. Genoeg redenen dus om een kijkje te komen nemen en we hopen op veel bezoekers.”

Samenwerking

De zorgaanbieders van het gezondheidscentrum werken nauw met elkaar samen. “De onderlinge samenwerking is echt de kracht van het centrum”, vertelt Tamara enthousiast. “We werken allemaal onder hetzelfde dak en weten elkaar snel en makkelijk te vinden. Ik heb bijvoorbeeld weleens iemand in mijn stoel gehad met een ingegroeide teennagel. Ik heb toen een huisarts erbij geroepen om te verdoven, zodat ik de nagel meteen kon verwijderen. Ook bij de medische fitness vragen de fysiotherapeuten één van de huisartsen weleens om even mee te kijken. We maken dus regelmatig gebruik van elkaars expertise. Door die korte lijnen kunnen we de juiste zorg bieden.”

Vitaliteit

Tamara: “Het aanbod van het centrum wordt ook nog steeds uitgebreid. Zo heeft Beter Doen Fitness Health Lifestyle onlangs een buitenverblijf gerealiseerd achter het centrum. Er kan vanaf nu dus ook onder begeleiding buiten aan de vitaliteit gewerkt worden om de gezondheid te verbeteren. Daarnaast zijn in de loop van de jaren steeds meer disciplines op het gebied van gezondheid toegevoegd.”

Op dit moment biedt het gezondheidscentrum onderdak aan tandarts Van Eck, bloedprikpost Star-SHL, Perspectief psychologenpraktijk, Voetcentrum Giessenburg, De Lange Wei, Rivas, Fysiotherapie Beter, Beter Doen Fitness Health Lifestyle, Huisartsenpraktijken Paans en Heikoop en Smans, Haptotherapie Giessenburg, Orthopedisch schoenmaker Bronkhorst, Podotherapie Van der Eerden, Spreekgeluk logopedie, Verloskundige praktijk Alblasserwaard-Oost en een schoonheidsspecialiste (in opleiding voor medisch).

De gezondheidsmarkt is op zaterdag 1 juni van 10.00 tot 14.00 uur op het parkeerterrein van Gezondheidscentrum Giessenburg aan de Kastanjelaan 1 in Giessenburg.

