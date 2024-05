• Ellen is 25 jaar in dienst.

Ellen de Ruijter 25 jaar apothekers- en doktersassistente bij huisartsenpraktijk Giessenburg

1 uur geleden

Zakelijk 196 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

GIESSENBURG • Ellen de Ruijter-Lukas is al sinds 14 mei 1999 een vaste kracht in de huisartsenpraktijk Giessenburg aan het Kastanjeplein 3 in Giessenburg.

Ze verstrekt al jaren medicijnen aan patiënten, geeft adviezen, verwijdert hechtingen, leest bloedrukmeters af, zet griepprikken, enzovoorts. Alle reden voor felicitaties en een mooie bos bloemen.