Informatieavond SVO vakopleiding food bij McDonald’s Meerkerk

48 minuten geleden

MEERKERK • SVO vakopleiding food en McDonald’s Meerkerk organiseren op dinsdag 28 mei van 18:30 tot 20:00 uur een informatieavond die in het teken staat van leren en werken bij McDonald’s.

Alle geïnteresseerden zijn van harte welkom om langs te komen tijdens de inloopavond.

McDonald’s heeft samen met SVO vakopleiding food een passend opleidingstraject ontwikkeld. In dit opleidingstraject leer én werk je tegelijkertijd. Dat heet leren volgens de beroepsbegeleidende leerweg (BBL). Eén dag in de week ga je naar school en de rest van de tijd werk je bij McDonald’s. De mbo-opleidingen die je kunt volgen bij SVO vakopleiding food, sluiten nauw aan op de praktijk. De docenten hebben bovendien volop praktijkervaring in de foodservice. Wat je leert op school, kun je daardoor meteen gebruiken in je werk.

Instroommomenten

Je kunt op verschillende momenten in het jaar beginnen met je opleiding. Heb je relevante werkervaring en/of een passende functie dan kun je direct op een hoger niveau instromen.

Opleidingen

Bij SVO vakopleiding food kun je kiezen uit deze mbo-opleidingen op het gebied van foodservice: van niveau entree tot niveau 4. Voor meer informatie: www.svo.nl/opleiding/mcdonalds-academy.

Locatie van de informatieavond is McDonald’s Meerkerk, aan de Energieweg 108.