Tuytel Verhuur zet met elektrische kranen stap op pad duurzaamheid: ook laadplein voor regio gepland

48 minuten geleden

OUD-ALBLAS • Met de ingebruikname van twee elektrische kranen zette Tuytel Verhuur in Oud-Alblas vrijdagmiddag de eerste stap op weg naar grootschaliger elektrificatie. In samenwerking met Den Hartog Brandstof uit Groot-Ammers komt er ook een laadplein voor bedrijven uit de regio.

Lovende woorden waren er daarom van wethouder Jan Lock van de gemeente Molenlanden, samen met wethouder Piet Vat aanwezig bij het officiële moment.

“Proficiat dat je deze stap hebt durven nemen”, richtte hij zich tot Arnold Tuytel, eigenaar van het Oud-Alblasser bedrijf, verhuurspecialist in bouwmaterieel voor grondverzet, recycling, transport en veeg- en zuigtechniek.

‘Stoer dat jullie dit als eerste in Molenlanden doen’

“Het pad van de duurzaamheid is hobbelig”, ging Lock verder. “Ik loop het ook en ik kan je zeggen: er zit geen routeplanner op, maar we weten wel waar we heen gaan. Het is stoer dat jullie dit als eerste in Molenlanden doen.”

Arnold Tuytel zelf benadrukte dat de twee elektrische kranen ‘nog maar het begin’ zijn. “Binnenkort komen er onder meer nog twee elektrische vrachtwagens en twee elektrische shovels.”

850 zonnepanelen

Om de energie voor zijn eigen bedrijf op te wekken komen er op de daken van Tuytel Verhuur 850 zonnepanelen. “En we hebben de plaatsing van een extra windmolen aangevraagd, naast de molen die er al staat.”

Zeker niet alleen voor zichzelf. Bij de onderneming aan de Heiweg komt een laadplein, waar bedrijven uit de streek groene energie kunnen laden. De opzet daarvan is een samenwerking met brandstoffenhandel Den Hartog uit Groot-Ammers.

‘We kunnen het niet alleen’

Tim den Hartog zei namens dit bedrijf: “Wij werken toe naar de overstap naar zero emission. Het is daarbij belangrijk om partijen bij elkaar te brengen die dat doel nastreven. We kunnen het niet alleen. Het laadplein is een goed voorbeeld van wat je samen kunt bereiken.”