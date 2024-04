ingezonden mededeling

Werken bij Royal Lactalis Leerdammer: ‘Kwaliteitsmerk elke dag waarmaken’

SCHOONREWOERD • Met ruim 260 medewerkers is de vestiging Schoonrewoerd van Royal Lactalis Leerdammer, producent van Leerdammer kaas, één van de grotere werkgevers in de regio. De fabriek staat hier sinds 1914 en sinds 1974 wordt hier Leerdammer kaas gemaakt. Het bedrijf heeft ook vestigingen in Dalfsen en Wageningen. Achter Royal Lactalis Leerdammer staat Lactalis, een familiebedrijf dat sinds 1933 bestaat en inmiddels de grootste zuivelonderneming ter wereld is met 85.500 medewerkers en 270 productielocaties in 51 landen. In Schoonrewoerd wordt 24/7 gewerkt en op dit moment is er binnen het bedrijf ruimte voor nieuwe Operators en Monteurs.

Leerdammer, met de goudgele verpakking, vind je in supermarkten in meer dan dertig landen binnen en buiten Europa en dat aantal groeit nog steeds. De grootste afzetmarkten zijn Duitsland, Italië en Frankrijk, maar je vindt de kaas bijvoorbeeld ook in Nederland, UK, de US, België en Slowakije.

In Schoonrewoerd wordt melk verwerkt tot Leerdammer kaaswielen en rechthoekvormige kazen. Daarna worden de kazen gerijpt, gesneden in stukken en plakken en vervolgens verpakt in verpakkingen zoals je aantreft in de supermarkten.

Vakmanschap

Operators en Monteurs werken hier vakkundig in ploegendiensten. Voor die roulerende ploegendienst in Schoonrewoerd zoekt Royal Lactalis Leerdammer enthousiaste Operators en Monteurs. Iedere nieuwe Operator wordt per werkplek binnen de betreffende afdeling opgeleid, zodat zij inzetbaar zijn op verschillende lijnen van het productieproces.

In hun dienst zijn Operators verantwoordelijk voor hun eigen lijn. Ze zorgen dat de lijn veilig en efficiënt draait en goed onderhouden is. Is er een storing dan lossen ze die zelf op. Komen ze er zelf niet uit, dan zijn daar hun collega Monteurs om ze verder te helpen. Hygiëne- kwaliteits- en veiligheidsvoorschriften staan hier te allen tijde voorop. Leerdammer is een kwaliteitsmerk, en dat maken ze elke dag waar, bij elke unieke kaas weer.

Vrijheid in je werk

Salaris, een ploegentoeslag, reiskostenvergoeding en pensioenopbouw zijn zekerheid. Maar reken ook op een bedrijfscultuur van ‘doen’. Gericht op resultaat, werken in een proces en werken in een dynamisch bedrijf. Wat je eruit haalt: veel vrijheid dankzij de ploegendiensten en vrijheid binnen het werk. Je bent verantwoordelijk voor de lijn, je houdt je aan de protocollen, maar bent daarnaast vrij om kritisch te kijken hoe het efficiënter of veiliger kan en dat in overleg te implementeren.

Daarnaast zijn er groeimogelijkheden mogelijk: ontwikkelen en groei doormaken vinden ze bij Royal Lactalis Leerdammer erg belangrijk.

Solliciteren

Royal Lactalis Leerdammer is dé werkplek voor enthousiastelingen. Solliciteren voor een baan als Operator of Monteur kan via www.lactalis.nl/bijonswerken. Daar vind je bij de vacatures ook video’s van collega’s die je hun werkplek laten zien.