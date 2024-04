Waardering voor Bert en Janny Kros bij afscheid XBM en Smederij Meerkerk

35 minuten geleden

Zakelijk 127 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

MEERKERK • Na bijna 52 jaar vakmanschap van Bert Kros uit Meerkerk en 27 jaar trouwe dienst van zijn vrouw Janny zijn ze in de afgelopen week met pensioen gegaan.

Bert is op z’n 15e jaar direct van school aan het werk gegaan in de metaal, eerst als machinebankwerker bij Roel van der Vegt, later van werknemer naar (meewerkend) aandeelhouder van dit bedrijf. Later werd dit bedrijf XBM en Smederij Meerkerk.

Belangrijke bijdrage

Bert heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de metaalsector. Zijn vrouw Janny, met wie hij ruim 43 jaar getrouwd is, heeft hem altijd terzijde gestaan in goede en slechte tijden. Daarnaast heeft zij ook zo’n 27 jaar als interieurverzorgster haar bijdrage geleverd aan de bedrijven.

Namens de Koninklijke Metaalunie was regiosecretaris Okko Ebens aanwezig bij het afscheid, om ook als vertegenwoordiger van de Nederlandse Maatschappij voor Nijverheid en Handel een vererend getuigschrift uit te reiken aan Bert en Janny.

Bijzondere onderscheiding

Dit getuigschrift is ingesteld voor ondernemers en medewerkers in bedrijven die zich in bijzondere mate door hun langdurige inspanningen en inzet hebben onderscheiden.

Het is een bewijs van waardering van het hele Nederlandse bedrijfsleven voor hen die naar hun eigen vermogen in een langdurig dienstverband en inzet hun steentje aan de welvaart van Nederland hebben bijgedragen.

Op voordracht van de Koninklijke Metaalunie heeft de Maatschappij besloten aan Bert en Janny Kros het vererend getuigschrift toe te kennen als blijk van waardering voor hun grote inzet bij dit bedrijf en de Metaalsector.

Tevens ontvangen zowel Bert als Janny een insigne die door Okko Ebens van de Metaalunie worden opgespeld.