Al meer dan 120 jaar het vertrouwde gezicht in de Alblasserwaard en omstreken

GROOT-AMMERS • Een zelfstandige dierenkliniek, voor zowel landbouwhuisdieren als gezelschapsdieren, die 24/7 voor hun klanten klaar staat. Dierenkliniek het Liesvelt in Groot-Ammers laat zien dat dit nog kan. Die zelfstandigheid vinden zij dan ook heel belangrijk. Het is mede daardoor dat er een goede prijs-kwaliteitverhouding kan worden gegarandeerd en dat er altijd persoonlijk en laagdrempelig contact kan plaatsvinden.

De ruime praktijk op het industrieterrein Gelkenes is sinds 2003 volledig uitgerust en gemoderniseerd. Maar ook de afgelopen jaren zijn er steeds vernieuwingen geweest om klanten en patiënten zo goed mogelijk te kunnen helpen. Zo is er vorig jaar een nieuw anesthesie apparaat aangeschaft. Hierdoor kunnen patiënten tijdens hun operatie nog beter in de gaten gehouden worden.

Ook is er de meest up-to-date bloedapparatuur aanwezig, een modern röntgenapparaat en een zeer verfijnd apparaat om urineonderzoek mee te doen. Recent zijn daar een nieuwe echo en een dentaal röntgensysteem bijgekomen. Met het dentale röntgensysteem kan er tijdens een gebitsoperatie gekeken worden naar alles wat zich onder het tandvlees bevind zoals de wortels van tanden en kiezen.

Afwijkingen aan het gebit zitten vaak grotendeels op deze plaats. Doordat dit nu goed in beeld gebracht kan worden, kan de behandeling hierop worden aangepast. Dit zal alle operaties aan het gebit naar een hoger niveau tillen. Een belangrijke stap voor het welzijn van de patiënt.

Het team van Dierenkliniek het Liesvelt is blij met deze ontwikkelingen. De 6 dierenartsen en 5 paraveterinairen volgen zelf ook met regelmaat extra opleidingen of nascholingen. Zo kunnen expertises uitgebreid worden en zal de kwaliteit blijven meegroeien. Binnen het team heeft een ieder zo zijn eigen kracht. Dat zorgt er ook voor dat er heel goed en fijn samengewerkt wordt. En dat is dan weer iets wat ze bij het Liesvelt ook graag uitdragen naar de klanten.

Het is belangrijk dat mensen zich fijn en welkom voelen op de praktijk. De nuchtere maar warme sfeer die er hangt binnen het team is dan alles bepalend. Maar dat lijkt zeker goed te zitten gezien de vele lovende woorden in de recensies op de nieuwe website. Het streven blijft dan ook gewoon hetzelfde als de afgelopen jaren: de beste zorg leveren met overleg voor ruimte, eerlijk advies en uiteraard behoud van dierenwelzijn.

