Dick Voor Mekaar Shop uit Noordeloos bestaat 40 jaar

NOORDELOOS • Al vier decennia zorgen eigenaren Dick en Femke Verspuij van de Dick Voor Mekaar Shop uit Noordeloos voor een gemoedelijke sfeer.

De verrassend veelzijdige dorpswinkel aan de Grotewaard 9 is vooral gericht op het buitenleven. “Ons favoriete seizoen is absoluut de lente”, vertelt Femke opgewekt. “Klanten zijn enthousiast in het voorjaar. Ze gaan dan met plezier in hun tuin aan de slag en komen perkgoed in allerlei vrolijke kleuren kopen om te planten. Moestuinliefhebbers gaan weer volop experimenteren met zaadjes. Het zorgt voor veel bedrijvigheid en gezelligheid in de winkel en daar houden we van.”

Plantjes, tuingereedschap, moestuinartikelen, werkkleding en schoeisel en van alles voor het houden van (huis)dieren wordt er verkocht. Maar dat is nog niet alles. Ze hebben ook een uitgebreid assortiment aan benodigdheden voor kleine doe-het-zelfklussen, zoals verf en kwasten. Er is een postkantoor in de winkel en er kan zelfs wasmiddel worden gekocht. Verrassend veelzijdig dus.

Oplossingsgericht denken

In de Dick Voor Mekaar Shop worden klanten vriendelijk geholpen. Ook is er veel kennis in huis om te adviseren op diverse vlakken. “Ik ben oplossingsgericht ingesteld en heb praktisch inzicht”, legt Dick uit. “Als een klant komt met bijvoorbeeld een kapotte waterpomp, dan ga ik op zoek naar de oorzaak. Ik doe wat testjes en als ik het euvel heb gevonden, kan de klant tevreden naar huis met een werkende pomp. Dat is mooi.”

Moestuin

Dick vervolgt: “Ik haal veel plezier uit mijn moestuin. Doordat ik zelf van alles heb uitgeprobeerd, kan ik uit eigen ervaring klanten adviseren en voorlichten. We staan in de regio bekend als een specialist in plantgoed en verkopen tegenwoordig ook steeds meer specialistische kruiden. We hebben ruime keuze en vooral op het gebied van groenten, horen we vaak terug dat de kwaliteit goed is.”

Het meeste plezier haal ik uit het contact met klanten. Het is hier altijd levendig en ik ken de klanten

Kracht

Femke vindt het heerlijk om mensen om zich heen te hebben. “Het meeste plezier haal ik uit het contact met klanten. Het is hier altijd levendig en ik ken de klanten. Ik zeg bijvoorbeeld rond Moederdag wel eens tegen een kind dat hij beter geen geel plantje kan kopen voor zijn moeder, omdat ik weet dat ze daar niet van houdt. Dat is onze kracht.”

Oude schuur

Eind 1983 kocht Dick een oude schuur aan de Grotewaard 9 in Noordeloos. Samen met zijn broer sloopte hij de schuur en bouwde er een winkel op van 12 bij 12 meter. Tijdens de bouw zei Dick verschillende keren tegen zijn broer: ‘Het komt voor mekaar’. Zo is de winkelnaam ontstaan en op 30 maart 1984 opende de Dick Voor Mekaar Shop voor het eerst de deuren. In de loop der jaren is de winkel meerdere keren verbouwd en inmiddels dubbel zo groot.

Toekomst

Over de toekomst denkt het stel nog niet veel na. Opvolging is niet voorhanden en een kandidaat vinden voor een bedrijfsovername lijkt ze niet haalbaar. “We leven met de dag”, vertelt Dick. “Er komt een keer een moment dat we radicaal stoppen, maar we kunnen het nu nog niet missen. Een groot deel van ons sociale leven speelt zich namelijk in de winkel af. We zijn er nog niet klaar voor om ons leven om te gooien. Al is dit ook afhankelijk van een goede gezondheid en dat hebben we natuurlijk niet in de hand.”

Om het 40-jarig bestaan te vieren, waren er afgelopen vrijdag en zaterdag verschillende kortingsacties in de Dick Voor Mekaar Shop. Femke: “We kijken terug op twee bijzondere jubileumdagen met hartverwarmende reacties van onze klanten. Daar zijn we erg dankbaar voor.”

